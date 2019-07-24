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Merve Sevi dantelli mayosuyla poz verdi

Bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu Merve Sevi'den tatil fotoğrafları geldi.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 07:42..
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Yıllar önce rahmetli Barış Akarsu ile Yalancı Yarim dizisinde oynayan ve başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Sevi, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor.

"GÜNEŞ ASLANDA"

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Sevi, güneşlenirken çekilmiş mayolu bir pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sevi, paylaştığı fotoğrafa, "Kraliçe tahtına çıkmış bugün, benle hiç alakası yok. Herkesin yılı olsun bu yıl, öyle diliyorum. Güneş aslanda" notunu yazdı.

Havuzdaki paylaşımıyla kısa sürede binlerce yorum alan güzel oyuncu, daha sonra da siyah dantelli mayosuyla selfie yaparak paylaştı. Oyuncu bu fotoğrafını da "Sakin ol" notuyla yayınladı.

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