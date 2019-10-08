Meryem Uzerli dünyaya açılıyor

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra rol aldığı projelerde beklenen ilgiyi bir türlü bulamayan Meryem Uzerli, dünyaya açılmak için uğraşıyor. Oyuncunun, geçen hafta Netflix’te yayınlanan Alman dizisi ‘Dark’ için audition (deneme çekimi) verdiği ortaya çıktı.

BEĞENİLİRSE ANLAŞACAK

Videosu, projenin yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından beğenilen oyuncu, anlaşma sağlanırsa, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.

FESTİVALLERE ARA VERDİ

Şu sıralar Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Uzerli’nin, heyecanını ilk olarak ailesiyle paylaştığı öğrenildi. Üçüncü sezon çekimlerine devam eden yapım, bir çocuğun kaybolmasını konu ediyor. Projenin başrollerinde Louis Hofmann, Oliver Masucci ve Jördis Triebel yer alıyor. Yapıma dahil olabileceği için festival davetlerini kabul etmeyen oyuncu, 20 Ekim’de ‘Kovan’ filmi sebebiyle İstanbul’a gelecek.