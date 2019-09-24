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Meryem Uzerli Emmy Ödül Töreni’ne katıldı

Törene katılmadan önce estetik yaptıran Uzerli'nin cebinden 30 TL çıktı.

Detay Haber | 24.09.2019 - 13:22..
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71. Emmy Ödül Töreni, geçtiğimiz gün dünyaca ünlü sanatçı ve oyuncuları ağırladı.

Bir süredir ekrandan uzak kalan Meryem Uzerli de bu ödül törenini kaçırmadı.

HEİDİ KLUM İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Güzel oyuncu, New York’ta bir davete katıldıktan sonra Los Angeles’a geçti. Önceki akşam yapılan Emmy Ödül Töreni’ne giden ve Hollywood yıldızlarıyla poz verme geleneğini bozmayıp Heidi Klum ile fotoğraf çektiren Uzerli, öncesinde büyük bir harcama yaptı.

Meryem Uzerli Emmy Ödül Töreni’ne katıldı

BOTOKS VE DOLGU YENİLETTİ

Törene katılmadan önce Kim Kardashian’ın Beverly Hills’deki doktoru Simon Ourian’a giden Uzerli, botoks ve dolgu yeniletti. Yaklaşık 2 saat süren işlemler için 30 bin TL ödeyen Uzerli, sonrasında koştura koştura törene katıldı.

Meryem Uzerli Emmy Ödül Töreni’ne katıldı

1 YIL ÖNCE DE 75 BİN TL ÖDEDİ

Bu  arada Meryem Uzerli, bir yıl önce aynı doktora 75 bin TL’lik işlem yaptırmıştı.

Meryem Uzerli Emmy Ödül Töreni’ne katıldı

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