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Meryem Uzerli: Hayatıma giren erkek kızımla iyi anlaşacak

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, evliliğe yeşil ışık yaktı.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 11:01..
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Meryem Uzerli, bu ay Alem dergisinin kapak kızı oldu. Ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERYEM UZERLİ RÖPORTAJINDAN ARA BAŞLIKLAR...

"Çocuk sahibi olmak Allah’ın muzicesi. İyi ki anne olmuşum. Büyük planlar yapmıyorum. İç dünyam, günlük hayat için hiçbir zaman yetmiyor. Bunun için oyuncu oldum.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli-FOTO GALERİ

"KALBİM BOŞ"

Kalbim boş. Gelecekte beraber olacağım kişi, şu an dünyanın kim bilir neresinde yaşıyor! Hayatıma girecek adamın, kızım Lara ile iyi iletişim kurması şart.

"EVLENSEM MUTLU OLURUM"

Bir ilişki ne kadar hızlı başlarsa, o kadar çabuk biter. Bir kere evlensem mutlu olurum. Bugüne kadar hiç kimseye karşı böyle bir şey hissetmedim. Kendiyle barışık bir insan karşıma çıkar inşallah.

Meryem Uzerli: Hayatıma giren erkek kızımla iyi anlaşacak

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