Meryem Üzerli'nin değişimi

Son 10 yılda 4 kez dudak, 3 kez çene, 2 kez yanak dolgusu yaptıran Meryem Uzerli yüzünde vitamin iğnesi dışında bir müdahalenin olmadığını söyledi. Yıllar içindeki değişimini “İnsanın kemik yapısı zamanla oturuyor” şeklinde açıkladı.

KARDASHİAN KARDEŞLERİN DOKTORUNA GİDİYOR

2 kez Kardashian kardeşlerin estetikçisi Dr. Simon Qurian’ın, Los Angeles’taki kliniğine giden Meryem Uzerli burada ‘Hollywood dolgusu’ yaptırıyor. Vitamin iğneleri ve botoksla tamamlanan paket programa 75 bin TL ödüyor.

İşte estetiksiz olduğunu söyleyen Meryem Uzerli’nin yıllar içindeki değişimi: