Meryem Uzerli'ye Meksika'dan teklif geldi

Meryem Uzerli'nin ünü, yıllar önce canlandırdığı 'Hürrem Sultan' rolüyle sınırları aşmaya devam ediyor.

Uzerli, Orta Doğu'dan sonra şimdi de Güney Amerika'daki hayranlarının gönlünü de fethetti. Geçtiğimiz hafta Dominik'teki festivalde 'Yılın Aktristi' seçilen oyuncuya, Meksika'dan teklif geldi.

KABUL ETTİ

Festivalde Meksikalı aktör Fernando Colunga ile buluşan güzel oyuncu, ünlü yıldız aracılığıyla yapımcılarla da görüştü. Uzerli, iddiaya göre Colunga ile başrolü paylaşacağı ve Meksika'da yayınlanacak mini dizi projesi için gelen teklife 'Evet' dedi.

İMZAYA GİDECEK

Uzerli, önümüzdeki günlerde ise anlaşmaya imza atmak için Meksika'ya uçacak.