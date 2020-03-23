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Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı

Mescid-i Aksa’da ezanın okunmaya devam edeceği belirtildi ve halka "evlerinizde kalın" çağrısı yapıldı.

AA | 23.03.2020 - 11:37..
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Koronavirüs salgını nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması kararlaştırıldı.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın koronavirüs ile mücadele kapsamında sabah namazından itibaren tamamen ibadete kapatıldığını duyurdu.

EZAN DEVAM EDECEK

Söz konusu uygulamanın geçici olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’da ezanın okunmaya devam edeceğinin altı çizilerek halka evlerinde kalmaları, sağlık kurumları ile ulemanın tavsiyelerine uymaları çağrısı yapıldı.

Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı

NAMAZ AVLUDA KILINIYORDU

Ayrıca açıklamada söz konusu kararın Filistin sağlık kurumları ile yapılan görüşmeler çerçevesinde alındığı belirtildi.

İslami Vakıflar İdaresi, daha önce koronavirüsün yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Mescid-i Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar almıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

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