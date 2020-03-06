Mescid-i Aksa'da koronavirüs önlemleri

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine, Mescid-i Aksa ve çevresindeki camilerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen maddelerle sterilize edileceği belirtildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa ve diğer camilerde Müslümanların namaz kılabileceği, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının virüsün yayılmasının önlenmesi konusundaki önerilerinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Virüsün yayılmaması için cemaatin bilhassa el temizliğine dikkat etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, hastalığın belirtilerini gören kişilerin doktora gitmeleri uyarısı yapıldı.

BATI ŞERİA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.

Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamıştı.

7 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan bir otelde çalışan 7 Filistinliye koronavirüs bulaştığını söyledi.

Bölgede şu ana kadar 7 Filistinli'de koronavirüs tespit edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.