Dünyada yayılan koronavirüs Filistin’de de etkisini gösterirken ölüm sayısı 7’ye yükseldi.

Virüsün Kudüs'te yayılmaması için Mescid-i Aksa‘da sterilizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

CAMİLER STERİLİZE EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye ettiği temizleme ürünleri kullandık ve kriterlerine göre yaptık. Her namazdan önce ve sonra Mescid-i Aksa ve onun çevresindeki camileri sterilize etmeye başladık.” dedi.

Filistin İslam Vakıflar kurumu ise tüm ibadet eden ve ziyaret eden vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün verdiği hijyen talimatlarına göre dikkatli bir şekilde namazlarını kılmaya çağırdı.

Mescid-i Aksa’nın sterilizasyonu başladı