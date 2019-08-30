Mesire alanında 18 yaşındaki genç ölü bulundu

Kent merkezindeki Gökçay Mesire Alanı'nda dün gece bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise cesedin Mehmet Ali Kara'ya ait olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Kara'nın cansız bedeni otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

Mehmet Ali Kara'nın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.