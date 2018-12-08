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Meslek liselerinde iş garantili et ürünleri bölümü

Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinde Et ve Et Ürünleri Teknolojisi bölümü açacak. İlk olarak iki pilot ilde iki meslek lisesinde söz konusu bölümün açılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 09:39..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liselerinde Et ve Et Ürünleri Teknolojisi bölümü açıyor.

İmzalanan protokol uyarınca söz konusu liseler, et entegre tesislerinin yoğun olduğu bölgelerde açılacak. Kocaeli ve Şanlıurfa’da iki meslek lisesinde Et ve Et Ürünleri Teknolojisi bölümleri faaliyete geçecek.

YENİ YILDA BAŞLAYACAK

Bölümlerde Eylül 2019’da eğitime başlanması planlanıyor. Et ve et ürünleri tüketiminde yaşanan artışa paralel olarak sektörün eleman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bölümlerde öğrenciler, et ve et ürünlerinin en iyi şekilde, hijyenik şartlarda işlenip hazırlanmasını öğrenecekler.

Meslek liselerinde iş garantili et ürünleri bölümü

İSTİHDAM EDİLECEKLER

Bu bölümdeki öğrenciler, eğitim süresi boyunca özel sektöre ait tesislerde staj yaparak mesleki deneyimlerini geliştirecek ve teorik bilgilerini uygulamalı hale getirme şansı bulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’yla özel sektör arasında imzalanan protokol gereği mezun öğrencilerin tamamına istihdam garantisi sağlanacak.

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