1 Öğrencisini döven öğretmene inceleme Çorum'da, ortaokul öğrencisi Ceyhun E.'nin sınıfta oturduğu sırayı değiştirmediği gerekçesiyle gönderildiği rehber öğretmen M.A. tarafından dövüldüğü öne sürüldü.

2 Fransa'da yağmaya karşı önlem Fransa'da dev eylem için geri sayım başladı. Sarı Yelekliler ile öğrenci birlikleri Paris'te gösteri düzenleyecek. Bölgedeki iş yerleri ile dükkanların da en büyük korkusu yağma.

3 Öğretmenlerin alan değişikliği tarihi belli oldu Milli Eğitim Baklanlığı (MEB), yaptığı duyuruda öğretmenlerin alan değişikliği ile ilgili illere yazı yolladı. Buna göre, alan değişiklikleri 12 Aralık'ta başlayacak.

4 Drone güvenlik sistemi evinizi hırsızlardan koruyacak Eski Evernote yöneticisi ve Sunflower Labs CEO'su Alex Pachikov, kendi evine kurduğu drone güvenlik sistemini açıkladı.

5 Galatasaray'a Brezilyalı golcü Ocak ayında 2 forvet almayı planlayan Galatasaray'ın, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan'la prensipte anlaştığı ifade edildi.

6 Meslek liselerinde iş garantili et ürünleri bölümü Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinde Et ve Et Ürünleri Teknolojisi bölümü açacak. İlk olarak iki pilot ilde iki meslek lisesinde söz konusu bölümün açılması kararlaştırıldı.