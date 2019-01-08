Meslek liselerine daha uzun askerlik tecil hakkı

Mesleki ve teknik eğitime yönelik algıyı değiştirmek isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, farklı iş birliği modelleriyle bu dönüşümü sağlamayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, mesleki eğitim altyapısındaki dönüşümün ayrıntılarını anlattı.

"RAHATLATICI İMKANLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Selçuk, "Askere alma ve askerlik sürecinde, normal liselere göre rahatlatıcı ve cezbedici imkanlar sunulması için görüşmeler yapıyoruz." dedi.

TEORİK DERSLERİN FAZLALILIĞI

"Mesleki ve teknik eğitimde paradigma değişiyor." diyen Selçuk, "Sektörün ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını öne alan bir yaklaşımı esas alıyoruz. Mesleki eğitimde 9. ve 10. sınıflarda teorik dersler çok fazla." diye konuştu.

NORMAL LİSEYE GİDERDİM DÜŞÜNCESİ

Bakan Selçuk, "Çocuk ben zaten teoriden sıkıldım, bunaldım. Bu derslerin yine olduğunu bilseydim normal liseye giderdim." diyor.

"ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ OKULU TERK EDİYOR"

Selçuk, "Ayrıca bu okullarda terk oranları da çok yüksek. Yüzde 30'lara varan okul terk oranı var. Çocuk neden okulu terk ediyor? İstediğini bulamıyor." ifadelerini kullandı.

"İŞBAŞI EĞİTİME YÖNELECEK"

Selçuk, "O zaman bu çocuğun doğrudan doğruya işbaşı eğitime yöneleceği, sanki iş hayatı başlıyormuş gibi işin içine gireceği, bundan da para kazanacağı, SGK ile ilişkilendirileceği, askere alma ve askerlik sürecinde normal liselere göre imkanları daha iyi olan askerlik süresi üzerine yoğunklaştık." dedi.