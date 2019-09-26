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Meslek lisesi öğrencileri için konuşan at

Samsun'da bir veteriner hekim tarafından tasarlanan ve “Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı”nda sergilenen konuşan at heykeli "Cengaver", ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İHA | 26.09.2019 - 09:06..
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Meslek lisesi öğrencileri için konuşan at

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve aynı zamanda veteriner hekim olan Zeynullah Hekimoğlu ve imalatçı Hasan Kalaycı tarafından eğitimde kullanmak için konuşan at heykeli yapıldı.

At heykeli, 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda da sergilendi.

KALBİ ATIYOR, SENSÖRLERİ VAR

Ziyaretçilerin ilgisini çeken at heykelinde, öğrenciler el becerilerini geliştirme noktasında eğitim görüyor. 4 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Veteriner Hekim Zeynullah Hekimoğlu, "Okulumuzda öğrenci yetiştirme konusunda yeterince canlı materyal olmayınca, bu eksiliği gidermek amacıyla canlısına benzer bir at heykeli tasarımımız oldu. Projemizde öncelikle hayvanların enjeksiyon, sondaj ayak bakımı, hayvan yatırma teknikleri, yara bakımı ve dikiş gibi el becerilerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. 4 yıldan beri bu projeyi tasarlıyorum. Öğrencilerimize daha cazip gelsin diye sensörler taktık. Atımız kendini tanıtıyor. Elinizi kalbinin üstüne koyduğunuzda ise kalp atış sesini duyabiliyoruz." dedi.

Meslek lisesi öğrencileri için konuşan at

AT HEYKELİ BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLİYOR

Okulda birçok alanda heykeli kullandıklarını belirten Hekimoğlu, "Dış hastalıkları, doğum, suni tohumlama derslerinde bu heykelimizi kullanıyoruz. Her şey öğrencilerin daha iyi bir eğitim görmesi içindir. Bundan sonraki dönemlerde daha farklı projeler yapacağız." diye konuştu.

Meslek lisesi öğrencileri için konuşan at

ADI 'CENGAVER'

2018 yılında yapımına başlanan at heykelinin ismini 'Cengaver' koyduğunu söyleyen imalatçı Hasan Kalaycı ise heykelin manevi değerinin olduğunu söyledi.

Meslek lisesi öğrencileri için konuşan at

Meslek lisesi öğrencileri için konuşan at

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