Mesleki eğitim okullarında kalite kültürü geliştirilecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mehmet Özer, mesleği eğitimi daha çok geliştirecekelerini dile getirdi. Öğrencilerin okulu bitirdikten sonra iş sahibi olacağını ifade eden Özer, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıracaklarını belirtti.

İSTANBUL İLK SIRADA

Bakan Yardımcısı Özer, mesleki ve teknik eğitim alanlarındaki sektörlerin en çok kümelendiği şehirlerin başında İstanbul'un geldiğini ifade etti.





ÜRETİM YAYGINLAŞTIRILACAK

Özer, "Mesleki ve teknik eğitimi, üretim süreçleri ile ilişkilendirmeye büyük önem veriyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönem eğitim verdiğimiz tüm alanlarda, döner sermaye kapsamında üretimi yaygınlaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.





MEZUN OLDUKTAN SONRA İSTİHDAM KOLAYLIĞI

Mehmet Özer, "Öğrencilerimiz yaparak öğrenecekler, sektörün talep ettiği becerileri eğitim aşamasında kazanmış olacaklar ve mezun olduklarında istihdamları da kolaylaşacak. İnşallah mesleki eğitimle ilgili mevcut iş birliklerimizi çok daha güçlü hale getireceğiz, iş birliklerimizin kapasitesini artıracağız" şeklinde konuştu.

