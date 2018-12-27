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Mesleki eğitimde güneşi seçen öğrencilere iş garantisi

Milli Eğitim Bakanlığınca, elektrik üretiminde güneş enerjisi payının artırılması amacıyla mesleki eğitim öğrencilerinin eğitimlerinde sektörle yakın iş birliği kararı alındı.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 14:59..
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Protokol kapsamında, mesleki eğitim öğrencilerine,  kurum ve kuruluşlarda, işletmelerde beceri eğitimi, staj imkanları, üye yerlerinde mezunların istihdam edilmesi ve yenilenebilir enerji alanında okullarda öğrenim gören öğrencilere başarı bursu verilmesi sağlanacak.

EĞİTİM METARYELLERİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında öğretim programı güncellenecek, öğrenci, öğretmen ve kursiyerler için ders notu ile eğitim materyalleri hazırlanacak.

Ulusal ve uluslararası projelere destek sağlayacak olan iş birliği ile güneş enerjisi konusunda çalışanlara meslek kursları, geliştirme ve uyum kursları verilecek.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, protokole ilişkin yaptığı açıklamada, iş birliği ile güneş enerjisinin sürdürülebilir büyümesini sağlamak için yerli ve milli teknoloji ve üretime öncelik verilmesini amaçladıklarını ifade etti.

BİLGİ VE BECERİ ARTTIRILACAK

Özer, "Protokol ile MEB'in yenilenebilir teknolojiler üzerine eğitim veren meslek liselerindeki başarılı öğrencilere burs, staj ve beceri eğitimi imkanı sunulacak. Ayrıca alan öğrencilerinin yeterlilikleri arttırılarak sektörde istihdamları sağlanacak. Atölye ve meslek dersi öğretmenlerine, öğrencilerine teknolojik gelişmeler aktarılacak ve sektörde çalışanlara meslek, geliştirme ve uyum kursları düzenlenerek mevcut bilgi ve beceri düzeyleri geliştirilecek" dedi.

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