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Mesleki eğitimde istihdam garantili mikromekanik eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda birçok alanda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan mikromekanik alanında, istihdam garantili mesleki eğitimi verecek.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 14:14..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) arasında mikromekanik alanında eğitim vermek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği protokolü imzalandı.

HİZMET İÇİ EĞİTİM

Mikromekanik alanında eğitim, pilot uygulama olarak 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlayacak. TÜSAD, okuldaki laboratuvar ve atölyeleri kuracak ve öğretmenlerin işbaşı ve hizmet içi eğitimlerini üstlenecek.

Mesleki eğitimde istihdam garantili mikromekanik eğitimi

İŞ BİRLİĞİ ARTIRILACAK

Mikromekaniğin, mesleki eğitim düzeyinde müfredatı oluşturularak, ilgili alanın çerçeve öğretim programı güncellenecek ve eğitim materyalleri sektörle iş birliği içerisinde hazırlanacak.

İSTİHDAM SAĞLANACAK

Alan öğrencilerinin, beceri eğitimi ve stajları, TÜSAD üretim tesislerinde gerçekleştirilecek ve mezuniyetleri sonrasında TÜSAD üyesi işletmelerde yüzde 100 istihdamları sağlanacak.

Ayrıca bu alanda eğitim alan başarılı öğrencilere, TÜSAD tarafından burs desteği sağlanacak.

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