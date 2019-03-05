Mesleki ve teknik eğitimde yeni model geliyor

2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda; meslek liseliye burs imkanı sunuluyor, teknoparkı olan üniversiteye lise açılacak ve meslek liselerine yönelik hem özel sektörle hem de üniversitelerle istihdam garantili protokoller imzalanacak.

ASKERE ALMA KONUSUNDA ÇALIŞMA

Aynı zamanda meslek lisesi mezununa, askere alma sürecinde rahatlatıcı imkanlar sunulması için de çalışmalar yapılıyor. Mesleki ve teknik liseler için özel sektörle yapılan protokoller, öğrencilere birçok imkan sunuyor.

ÜNİVERSİTE VE LİSE İÇ İÇE OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan iş birliği kapsamında, İstanbul’da bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünde, İTÜ tarafından İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak.

İLK OLMA ÖZELLİĞİ

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hazırlanan bu model, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor.

ÖĞRENCİLERİN YETERLİLİKLERİ ARTIRILACAK

Lisede Bilişim Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojisi ve Denizcilik alanlarında, öğretmenler ile öğrencilerin yeterliliklerinin artırılması için mesleki ve teknik eğitimin içeriğini oluşturup yürütülmesine destek olunacak.





AKADEMİSYENLER ÖNCÜLÜĞÜNDE HİZMET

MEB tarafından, İTÜ rehberliğinde Artırılmış Sanal Gerçeklik Laboratuvarı da (AVR) kurulacak. Proje kapsamında, okullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin hizmet içi eğitimleri, İTÜ akademisyenlerinin koordinasyonunda yapılacak.

İSTİHDAM İMKANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MEB arasında imzalanan protokole göre, Türkiye genelinde seçilen 11 okulda, öğrencilere İngilizce ve Rusça’nın yanı sıra Arapça, Çince, Almanca veya Fransızca gibi üçüncü dil eğitimi de verilecek.

Seçilen okulların mevcut öğrencileri protokol imzalayan işletmelerde ilk mesleki eğitimde, staj uygulamalarına nisan ayından itibaren başlayacak.

Mezun olan öğrenciler, protokol imzalayan oteller tarafından istihdam edilecek. Üniversite sınavında, alanlarında üniversite kazanmaları halinde burs almaya da devam edecekler.







