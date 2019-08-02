taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6054
Euro
6.2109
Altın
1432.98
Borsa
101900.25
Gram Altın
258.332

Meşrubat yüklü tır, trafik polislerinin aracına çarptı

Karayolundan çıkış yapan tır sürücüsü, polis aracına çarparak 1 polisi yaraladı.

DHA | 02.08.2019 - 04:37..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sakarya'da D-650 yolu Erenler Hasanbey mevkiinde kaza meydana geldi.

O.M.  yönetimindeki 54 AAK 631 plakalı meşrubat yüklü tır, iddiaya göre kavşaktan karayoluna çıkış yapan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 54 A 7793 plakalı trafik polislerinin aracına çarptı.

Meşrubat yüklü tır, trafik polislerinin aracına çarptı

1 POLİS YARALI

Çarpmanın şiddetiyle polislerin aracında büyük hasar oluşurken, bir polis memuru da yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Meşrubat yüklü tır, trafik polislerinin aracına çarptı

Meşrubat yüklü tır, trafik polislerinin aracına çarptı

Meşrubat yüklü tır, trafik polislerinin aracına çarptı

Meşrubat yüklü tır, trafik polislerinin aracına çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

84
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

39
İran'dan dünyanın en büyük el dokuma halısı

İran'dan dünyanın en büyük el dokuma halısı

12
Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

18
İsveç’teki dilenciler belediyeye işgal harcı verecek

İsveç’teki dilenciler belediyeye işgal harcı verecek

24
ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

7
Bolu'da lastiği patlayan tır uçuruma uçtu

Bolu'da lastiği patlayan tır uçuruma uçtu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir