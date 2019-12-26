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Messi 4 transfer istedi

4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan Barcelona'da Lionel Messi, yeni sözleşmeye imza atmak için yönetimden güçlü bir kadro kurulmasını talep etti.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 20:19..
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Barcelona ile olan sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Lionel Messi kulüpten sürpriz bir talepte bulundu.

İspanyol basınında yer alan haberde, Messi'nin babasının Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile yaptığı görüşmelerde ekonomik olarak anlaşmaya vardığı ancak Arjantinli yıldızın takıma 4 takviye yapılmasını istediği kaydedildi.

Messi 4 transfer istedi

STOPER, SAĞ BEK, ORTA SAHA VE MBAPPE'YİMESS İSTİYOR

Stoper, sağ bek, orta sahaya transfer yapılmasını istediği belirtilen Messi'nin, PSG'den Kylian Mbappe'nin de transferini talep ettiği ifade edildi.

Dünyanın en çok kazanan oyuncusu olan Lionel Messi, şu anda Barcelona'dan yıllık 40 milyon euro maaş alıyor.

Messi 4 transfer istedi

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