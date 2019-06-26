Kendisini Messi diye tanınan şahsa dava

İran'da yaşayan Rıza Parastesh, Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'yle olan benzerliğini kullanarak, 23 kadınla ilişkiye girdi.

İRALI MESSİ'YE DAVA AÇILDI

Mağdur 23 kadının, gerçeği öğrendikten sonra Parastesh’e dava açtığı belirtildi.

Messi'ye olan benzerliği ilk kez babası tarafından fark edilen Parastesh, zamanla benzerliği kendisi de kabullenmişti. Messi gibi sakal da bırakan ve arasının açık olduğu futbol konusundaki yeteneklerini geliştirmeye çalışan Parastesh, Barcelona forması giydiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca kısa sürede dünya çapında 'İranlı Messi' olarak tanınmaya başlanmıştı.



