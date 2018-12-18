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Messie Sendromu nedir

Messie Sendromu, hiçbir eşyayı işe yaramayacak bile olsa atamama ve her şeyi biriktirme rahatsızlığına verilen isimdir. Bu sendrom aynı zamanda psikolojik bir sorundur.

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Messie Sendromu; her şeyi biriktirme, atamama durumu. Psikolojide, OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) veya Dispozofobi olarak tanımlanır.

TAKINTILI DAVRANIŞ

Kimi kaynaklarda, İngilizcedeki messy sözcüğünden türetilmiş Messie Sendromu olarak da anılabilmektedir.

Takıntılı bir davranış olarak görülen biriktirme hastalığının, tam olarak belirlenemese bile nüfusun %2’sinde görüldüğü tahmin edilmektedir.

Messie Sendromu nedir

YOKSUL KESİMLER ATAMIYOR

Bu sorunun kaynağını, tek bir nedene bağlamak doğru olmaz. Bazen yoksul bir ortamda büyüyen kişiler eşyalarını atamazken, bazısı da ileride lazım olduğunda bulamazsam korkusu yaşar.

Messie Sendromu nedir

SEBEPLERİ

Kimi zaman depresyon, kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği gibi sorunlar da biriktirme hastalığının ortaya çıkmasına neden olabilir. Obsesif düşünceleri olan kişilerde, eşyaları atmanın başına kötü bir olayı getireceği düşüncesi hakim.

Messie Sendromu nedir

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