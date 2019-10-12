taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Mesut Barzani, YPG'liler ölmesin diyor

Barış Pınarı Harekatı devam ederken; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir önceki Başkanı Mesut Barzani, "Saldırıyı durdurun" diye çağrı yaptı.

Haber Merkezi | 12.10.2019 - 13:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Mesut Barzani, YPG'liler ölmesin diyor

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristleri güvenli bölge kurulacak 30 kilometrelik alandan aşağı püskürtmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

BARZANİ, YPG'LİLERİ DÜŞÜNÜYOR

Harekata, ABD başta olmak üzere AB ve onların bölgedeki müttefikleri de karşı çıkıyor. Bunlardan biri de Kuzey Irak'taki söz sahibi olan Mesut Barzani.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bir önceki Başkanı olan Mesut Barzani; "Bu savaşın durdurulması lazım. Bölgedeki insanların ölmemesi gerekir." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

364
ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

96
Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

93
Türk topçusunun atışları canlı yayında

Türk topçusunun atışları canlı yayında

44
Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

44
A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

46
YPG/PKK'lı teröristler Nusaybin'e parktan havan topu attı

YPG/PKK'lı teröristler Nusaybin'e parktan havan topu attı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir