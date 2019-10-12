Mesut Barzani, YPG'liler ölmesin diyor

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristleri güvenli bölge kurulacak 30 kilometrelik alandan aşağı püskürtmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

BARZANİ, YPG'LİLERİ DÜŞÜNÜYOR

Harekata, ABD başta olmak üzere AB ve onların bölgedeki müttefikleri de karşı çıkıyor. Bunlardan biri de Kuzey Irak'taki söz sahibi olan Mesut Barzani.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bir önceki Başkanı olan Mesut Barzani; "Bu savaşın durdurulması lazım. Bölgedeki insanların ölmemesi gerekir." diye konuştu.