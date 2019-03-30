Mesut Özil ile Amine Gülşe Alman medyasının hedefinde

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, dik duruşu nedeniyle Almanların hedefinde.

Ülkede kendisine yönelik ırkçı saldırılara aldırış etmeyen Mesut Özil, Amine Gülşe ile evlilik yolunda ilerliyor.

YAZA DÜĞÜN VAR

Bu yaz gösterişli bir düğün yapmaya hazırlanan çift, düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etti.

Bu davet, Alman medyasında geniş yer buldu.

DÜĞÜN TÜRKİYE'DE OLSUN

Ülkede yayın yapan Stern dergisi, Mesut Özil'i hedef tahtasına koydu.

Özil'in Almanya sayesinde para kazanarak Erdoğan'a yanaştığını savunan dergi, bu düğünün Türkiye'de yapılmasının daha iyi olacağına işaret etti.