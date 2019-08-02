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Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

Yeni evli çift Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, Osmanlı hakkında özel ders alacak.

Haber Merkezi | 02.08.2019 - 10:51..
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Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

Almanya'da doğup büyüyen ve kariyerini son yıllarda İngiltere'de sürdüren Mesut Özil, hayatını 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile birleştirdi. Çift, Özil'in Londra'daki 215 milyon TL'lik (35 milyon euro) malikanesinde yaşıyor.

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

Mesut Özil'den 3. Selim gafı ViDEO

OSMANLI'YA MERAKLI

Malikanesindeki birçok eşyayı Türkiye'den getirten ve duvarına Sultan III. Selim'in tablosunu astıran yıldız futbolcu, Osmanlı'ya olan merakını bir kez daha gözler önüne serdi.

TARİH UZMANI ARANIYOR

Ünlü futbolcu ve eşi, Osmanlı İmparatorluğu hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak için özel ders alacak.

3. SELİM'İ TANIMAMIŞTI

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, bir YouTube kanalı için kapılarını açtığı lüks evindeki 3. Selim portresini İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet diye tanıtarak, büyük bir gaf yapmıştı.

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

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