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Mesut Özil'den Doğu Türkistan mesajı

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmüne karşı sessiz kalan Müslüman dünyasına sitem etti.

Haber Merkezi | 14.12.2019 - 14:13..
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Mesut Özil'den Doğu Türkistan mesajı

Futbol yaşantısını İngiltere'de sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Twitter hesabından Müslümanlara çağrı yaptı.

"BU ZULMÜ HERKESE DUYURUN"

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Mesut, batı medyasında bile Doğu Türkistan haberleri yer alırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtti.

Mesut Özil'den Doğu Türkistan mesajı

Mesut Özil'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ey Doğu Türkistan...

Ümmetin kanayan yarası... Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen. Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!'

Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır."

Mesut Özil'den Doğu Türkistan mesajı

Öte yandan Arsenal, Mesut'un paylaşımı hakkında yaptığı açıklamada, "Oyuncunun kendi görüşü" vurgusunu yaparken, "Futbol kulübü olarak politikaya dahil olmama prensibine bağlıyız" ifadeleri kullanıldı.

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