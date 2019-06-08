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Mesut Özil'in düğününe Acun Ilıcalı dansı damga vurgu

Amine Gülşe ile dünyaevine giren Mesut Özil'in düğününe sanat, siyaset ve spor camiasından pek çok isim katıldı.

Haber Merkezi | 08.06.2019 - 08:49..
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Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, İstanbul’da yapılan bir düğünle evlendi.

Düğünden sonra 'After party' yapan Özil ve Gülşe çifti, arkadaşlarıyla birlikte eğlencenin dibine vurdu.

Partide en çok dikkat çeken isim ise Acun Ilıcalı oldu.

Ilıcalı, Mesut Özil ile karşılıklı dans ederek geceye damga vurdu.

KENDİ DÜĞÜNÜNDEN DAHA ÇOK OYNADI

Dans videosunun sosyal medyada yayılması üzerine kendi düğününde neredeyse hiç dans etmeyen Ilıcalı için, "Kendi düğününden daha fazla göbek attı" yorumları geldi.

Acun Ilıcalı, Mesut Özil'le karşılıklı dans etti VİDEO

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