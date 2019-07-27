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Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi saldırıyı anlattı

Arsenalli futbolcu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın Londra'da uğradıkları bıçaklı saldırı girişimi sonrası sığındıkları restoranın sahibi Yağmur Çiçek, yaşananları anlattı.

DHA | 27.07.2019 - 23:26..
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Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi saldırıyı anlattı

Premier Lig ekibi Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesul Özil ve Bosna-Hersekli takım arkadaşı Sead Kolasinac'in geçen perşembe günü Londra'da gaspçılar tarafından uğradıkları bıçaklı saldırı girişimi sonrası sığındıkları restoranın sahibi Yağmur Çiçek, olayı anlattı. Çiçek, şunları söyledi:

Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi saldırıyı anlattı

Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi saldırıyı anlattı

"ARACIN ÜZERİNE TUĞLA ATIYORLAR"

"Olay burada başlamadı. Bize saat 5 sularında telefon açtıklarında 'Polisi çağırın' dediler. Biz hepimiz dışarıya çıktığımızda Mesut zaten restoranın önüne arabayı park etmişti. Haberlerde de çıktı zaten, fotoğraflar var. Biz olayları anlamaya çalıştık. İki kişi motosikletleriyle bunları takip ediyor, arabanın üstüne taş atıyorlar, daha doğrusu tuğla atıyorlar. Polis bunları gördü tabii. Eşi Amine Gülşe arabadaydı. Korkmuştu yavrum. İki kişi bindiğin arabaya taş, tuğla atıyor, sen de ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun.

Mesut Özil bıçaklı saldırıya uğradı

Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi saldırıyı anlattı


"MESUT GAYET SAKİNDİ"

Saat 5 ve burası Londra'nın göbeği. Ben Mesut Özil'i gayet sakin gördüm, arabadan dışarı çıkıp bakındı. Hanımı biraz korktu haklı olarak. Ben onun adına çok üzüldüm, böyle bir şey yaşadıkları için.

Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi saldırıyı anlattı


"MESUT'U ÇOK SEVİYORUZ"

Onları biz çok seviyoruz. Biz yeni tanışmıyoruz, 'aile gibiyiz' desek yeridir. Ben Mesut'u çocuğum gibi seviyorum, defalarca kendisine de söyledim. Elimden bir şey gelseydi yani bir tek canımı vermeyebilirdim. Hanımını da olsun, diğer çocuk da çok özel birisi, onu da çok seviyoruz, çok saygılı bir çocuk."

Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi saldırıyı anlattı


Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi saldırıyı anlattı


Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi saldırıyı anlattı


Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi saldırıyı anlattı

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