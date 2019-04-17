Meteor yağmurlarının Ay'da su buharı meydana getirdiği ortaya çıktı

NASA ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndaki bilim insanları, meteor yağmurlarının Ay'ın ince atmosferinde, suyun gaz hali olan H2O'nun ve hidrojen ile oksijen atomlarının daha reaktif bir bileşkesi olan hidroksilin (OH) oluşumuna yol açtığını ortaya çıkardı.

Ay yörüngesinde 2013 ile 2014 yılları arasında gaz ölçümleri yapan NASA'nın Ay Atmosferi ve Toz Ortamı Keşif Uydusu (LADEE) verilerini inceleyen bilim insanları, 9 Ocak, 2 Nisan, 5 Nisan ve 9 Nisan tarihlerindeki meteor yağmurları sonrasında atmosferde ortaya çıkan su buharı yoğunluğunu tespit etti.

Su buharının meteorlarla taşınamayacak kadar yoğun olduğunu ifade eden bilim insanları, Ay'ın kendi kütlesinde su bulunduğu varsayımı üzerinde yoğunlaştı.

Meteor çapması sonucu su buharı oluşabilmesi için meteorun, Ay yüzeyinin en az 8 santimetre altına girerek su bulunan katmana nüfuz etmesi gerektiğini belirten bilim insanları, ölçümlere göre, yüzey katmanında binde 2 ila binde 5 oranda su bulunması gerektiğini ifade etti.

NASA, Ay yüzeyinde kalıcı bir uzay istasyonu kurarak Dünya'nın uydusunu uzay araştırmaları için bir basamak olarak kullanmayı amaçlıyor. Bu veriler, Ay yüzeyinde yaşamayı sürdürülebilir kılmak üzere yararlanılabilecek unsurlar üzerine yapılan bilimsel araştırmaları destekliyor.

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