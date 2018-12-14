5 ilde kar yağışı

Ülke genelinde, kar yağışları başladı. Olası kazalardan korunmak için Meteoroloji uyardı.

5 İLE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;

"Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman çok bulutlu, yüksek kesimlere aralıklı hafif kar yağışlı, Tunceli ve Bingöl aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

"Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor" denildi.







BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT

Buzlanma ve don olayı beklendiğini de bildiren merkez, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Öteyandan Elazığ’da sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde hafif kar yağışı başladı. Kar yağışının yüksek rakımlarda daha etkili olması beklendiği öğrenildi.