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Meteoroloji artık polen tahmini de yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, kamu kurumları ve Ege Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde, "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarılar da yapılacak.

AA | 16.03.2019 - 15:59..
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu tahminlerine yeni bir anlayış getirdiği belirtildi.

Açıklamada, kurumun bundan sonra "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarılarda bulunacağı ifade edildi.

Atmosferde en sık rastlanılan alerjenlerden olan polenlerin taşınmasında rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, nem ve yağış gibi meteorolojik parametrelerin etkili olduğu, bu alanda yapılan çalışmalarda meteoroloji bilimine ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin Ege Üniversitesi, kamu kurumları ve bazı üniversitelerle iş birliğine imza attığı kaydedildi.

"METEOROLOJİK PARAMETRELERİN ÖLÇÜLDÜĞÜ YERDE YAPILACAK"

Bu kapsamda Ege Üniversitesi kampüsünde kurulan cihazla polen ölçümleri yapıldığı belirtilen açıklamada, "İzmir’de başlatılan pilot proje çerçevesinde bu cihazın bir eşi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kampüsüne de kuruldu. Böylece polen ölçümleri, ilgili meteorolojik parametrelerin ölçüldüğü yerde yapılacak. Polenlerin atmosferde hareketini ve yayılmasını etkileyen yağış, nem, sıcaklık, rüzgar yönü ve hızı gibi meteorolojik parametrelere ilişkin tahmin bilgileri hazırlanarak Ege Üniversitesi tarafından yapılacak polen tahminlerine katkı sağlanacak." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji artık polen tahmini de yapacak

Açıklamada, ölçülen polen verilerinin, haftalık meteorolojik tahminlerle değerlendirileceği, polenlere bağlı hastalıklar konusunda hazırlanacak uyarılar ve bilgilerin ise Ege Üniversitesi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılacağı bildirildi.

Bu çalışmalar kapsamında polen ölçüm cihazının, otomatik örnekleme ve analiz yapan daha gelişmiş bir modelinin, Meteoroloji ve Ege Üniversitesi tarafından yürütülecek ortak Ar-Ge projesiyle yerli ve milli olarak geliştirilip üretileceği belirtilen açıklamada, bu alanda diğer ülkelerdeki uygulamaların incelenmesine devam edileceği ve İzmir'deki projenin diğer illere yaygınlaştırılarak polen ölçüm ve tahmin ağının genişletileceği kaydedildi.

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