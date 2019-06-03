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Meteoroloji bayramda İstanbul için yağış uyarısı verdi

Bayram için tatil planını yapan vatandaşlara beklenen uyarı Meteoroloji'den geldi. Bayram arefesinden itibaren İstanbul'a gök gürültülü yağış uyarısı verildi.

Haber Merkezi | 03.06.2019 - 07:51..
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Ramazan bitiyor, bayram başlıyor. Tatil planları yapanlar her ne kadar İstanbul dışına çıktıysa da en çok merak edilen şey elbette nerede olursa olunsun hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ramazan Bayramı için yapılan tahminlerde İstanbul'un gök gürültülü sağanak yağışlı bir havada bayramı geçireceği bekleniyor.

Meteoroloji bayramda İstanbul için yağış uyarısı verdi

İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Ankara, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji bayramda İstanbul için yağış uyarısı verdi

Meoeoroloji'nin beş günlük hava durumu tahmininde kapalı bir gökyüzüyle karşı karşıya kalacak olan İstanbullular için 7 Haziran tarihine kadar yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Meteoroloji bayramda İstanbul için yağış uyarısı verdi

Meteoroloji bayramda İstanbul için yağış uyarısı verdi

Meteoroloji bayramda İstanbul için yağış uyarısı verdi

Meteoroloji bayramda İstanbul için yağış uyarısı verdi

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