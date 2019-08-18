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Meteoroloji, İmamoğlu'nun iddialarına yanıt verdi

İmamoğlu'nun "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı ‘orta’ şiddetli idi" açıklamasının doğru olmadığı, yağış şiddetin "kuvvetli" olarak rapor edildiği belirtildi.

AA | 18.08.2019 - 20:25..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, dün İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarında yer verdiği iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İmamoğlu'nun, dün İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, hava durumuyla ilgili kendilerine gelen bilginin yağış başladıktan sonra olduğu ve uyarıda, yağışların "orta şiddette" olacağı yönünde iddialarda bulunduğu belirtildi.

HAVA RAPORLARI TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA GÖNDERİLDİ

Açıklamada, Meteoroloji'nin 15 Ağustos ve 16 Ağustos sabah 06.00 ile akşam 18.00'de yayımladığı "hava raporları"nda yer alan, "Marmara Bölgesi'nin doğusu ve İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış beklentisi"ni içeren bilgilerin, belediyeler olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik posta yoluyla gönderildiği ifade edildi.

Meteoroloji, İmamoğlu'nun iddialarına yanıt verdi

"SADECE DÜN YAYIMLADIĞIMIZ UYARIYI DİKKATE ALMIŞ"

Söz konusu uyarının, 14/15/16 Ağustos tarihlerinde tüm basın-yayın organları tarafından "İstanbul ile ilgili kuvvetli yağış" konusuna, ara ve ana haber bültenlerinde sıkça yer verildiği kaydedilen açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün 12.30'da yayımladığımız uyarıyı sadece dikkate almış, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yayımladığımız diğer raporları ise dikkate almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"YAĞIŞ ŞİDDETİ KUVVETLİ OLARAK RAPOR EDİLDİ"

Açıklamada ayrıca, İmamoğlu'nun "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı ‘orta’ şiddetli idi" açıklamasının da doğru olmadığı, dün Meteoroloji'den İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddetin "kuvvetli" olarak rapor edildiği belirtildi.

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