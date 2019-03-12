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Meteoroloji İstanbul için yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji yaptığı açıklamada, İstanbul’da sıcaklıkların 6-10 derece düşeceğini ve kuvvetli yağış olacağını belirtti.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 05:00..
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Meteoroloji İstanbul için yağış uyarısı yaptı

İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak yağışa ilişkin bir duyuru yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla etkisini artırarak süreceği açıklandı.

Yağışların çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (40-80 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji İstanbul için yağış uyarısı yaptı

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞIN UYARI

Meteoroloji, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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