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Meteoroloji kuvvetli sağanak uyarısında bulundu

Son değerlendirmelere göre, batı ve orta Karadeniz ile Ankara için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi | 21.08.2019 - 08:58..
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Meteoroloji kuvvetli sağanak uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle an su baskını ve sel tehlikesi yaşanabileceği belirtilrken, önlem alınması gerektiği vurgulandı.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji kuvvetli sağanak uyarısında bulundu

ANKARA'DA ANİ SEL VE SU BASKINI

Son radar bilgileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre 18.00 ile 22.00 saatleri arasında Ankara'nın batı ilçelerinde (Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Etmesgut, Kahramankazan, Gölbaşı, Haymana, Polatlı) çevrelerinde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetl rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK

İstanbul'da an itibariyle yağış başlamış durumda. Yağışın etkin kısmı saat 09.00 suları ile öğleden sonra 15.00 aralığında dalga dalga gelecek bir yağış. Su baskınları yapma ihtimali var. Yağışın miktarı fazla olacak ancak geçen cumartesi günkü kadar değil.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Karadeniz'in orta ve batı kesimlerinde de kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Sel riski var. Kastamonu, Bolu, Zonguldak çevrelerinde Sinop'a uzanıyor. Bu alana dikkat. Yağışın miktarı hayli fazla, biraz su baskınlarının ötesinde sel riski taşıyor.

Meteoroloji kuvvetli sağanak uyarısında bulundu

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