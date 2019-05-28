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Meteoroloji sıcak hava uyarısı yaptı

Türkiye'nin genelinde sıcaklıklar 2 ile 5 arası derece artıyor.

AA & Ensonhaber | 28.05.2019 - 08:21..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte 5 günlük haritalı hava raporu:

Meteoroloji sıcak hava uyarısı yaptı

Meteoroloji sıcak hava uyarısı yaptı

Meteoroloji sıcak hava uyarısı yaptı

Meteoroloji sıcak hava uyarısı yaptı

Meteoroloji sıcak hava uyarısı yaptı

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