Meteoroloji sıcak hava uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın en yüksek hava sıcaklıklarının İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında görülmesi bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 6-10 DERECE ÜSTÜNE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının perşembe günü İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

UZMANLAR GÜNEŞ ÇARPMASI KONUSUNDA UYARDI

Sıcak havanın neden olabileceği güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi bulunanlar, 65 yaş üstü olanlar ve çocukların dikkatli olmaları gerekiyor.

Sıcaklıkların cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak ani şekilde azalacağı ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.