taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don görülecek

Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis görüleceği açıklandı.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 04:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç),Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA'DA BUZLANMA VE DON İÇİN UYARI

Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacağı, ısının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon'un Suriye'den kontrollü çekilme açıklaması

Pentagon'un Suriye'den kontrollü çekilme açıklaması

17
Yeni Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

Yeni Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

6
Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

23
Macron'un resmi tatil konutuna Sarı Yelekliler baskını

Macron'un resmi tatil konutuna Sarı Yelekliler baskını

4
Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

7
İspanya İsrail'in yasa dışı yerleşimini kınadı

İspanya İsrail'in yasa dışı yerleşimini kınadı

7
Sultanbeyli'de inşaat çöktü

Sultanbeyli'de inşaat çöktü

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir