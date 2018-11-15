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Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak yağmur geliyor

Kış yavaş yavaş soğuk yüzünü göstermeye başlarken, yurdun doğu kesimlerinde kar yağışları görülmeye başlandı. Sağanak yağmur ise yurt genelinde 5 gün boyunca etkili olacak.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 09:33..
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Kasım ayının ortalarına girdiğimiz bu günlerde kış kendini iyice göstermeye başladı. Soğuk havanın etkili olmasından sonra yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkisini gösteriyor.

SABAH SAATLERİNDE 8 DERECEYE DÜŞTÜ

İstanbul'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 derecelere kadar düştü. Meteoroloji ise internet sitesinde son dakika yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak yağmur geliyor


FOTOĞRAF: Bitlis'te kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı

KAR YAĞIŞLARI BAŞLADI

Kar yağışı bilgisi ve uyarılarından sonra yağışlar bir çok ilimizde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkili olmasından sonra iki valilikten açıklama yapılarak okulların tatil edildiği bilgisi verildi.

Yoğun kar yağışının görüldüğü Bayburt'ta bugün, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise iki gün okullar tatil edildi.

Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak yağmur geliyor


FOTOĞRAF: Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolunda araçlarda mahsur kalan 22 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İSTANBUL SAĞANAĞIN ETKİSİ ALTINDA

İstanbul için bugün sağanak yağış uyarısı yapıldı. Asıl kar yağışlarının ise yarın yurdu etkisi altına alacağı belirtildi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak yağmur geliyor

PERŞEMBE

Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak yağmur geliyor

CUMA

Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak yağmur geliyor

 

CUMARTESİ

Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak yağmur geliyor

PAZAR

Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak yağmur geliyor

PAZARTESİ

Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak yağmur geliyor

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