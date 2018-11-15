Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak yağmur geliyor

Kasım ayının ortalarına girdiğimiz bu günlerde kış kendini iyice göstermeye başladı. Soğuk havanın etkili olmasından sonra yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkisini gösteriyor.
SABAH SAATLERİNDE 8 DERECEYE DÜŞTÜ
İstanbul'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 derecelere kadar düştü. Meteoroloji ise internet sitesinde son dakika yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.
FOTOĞRAF: Bitlis'te kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı
KAR YAĞIŞLARI BAŞLADI
Kar yağışı bilgisi ve uyarılarından sonra yağışlar bir çok ilimizde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkili olmasından sonra iki valilikten açıklama yapılarak okulların tatil edildiği bilgisi verildi.
Yoğun kar yağışının görüldüğü Bayburt'ta bugün, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise iki gün okullar tatil edildi.
FOTOĞRAF: Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolunda araçlarda mahsur kalan 22 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
İSTANBUL SAĞANAĞIN ETKİSİ ALTINDA
İstanbul için bugün sağanak yağış uyarısı yapıldı. Asıl kar yağışlarının ise yarın yurdu etkisi altına alacağı belirtildi.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ