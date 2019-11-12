Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye geneli için hava tahmin raporunu yayınladı.

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELECEK

Yapılan değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi ve Ege bölgesinde hava sıcaklıklarının 2 ile 5 derece arasında yükselmesi bekleniyor.

DİĞER BÖLGELERDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise sıcaklıklarda bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle, güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde etkili olacak.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

İstanbul: Parçalı ve yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 24

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27

Adana: Az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 20

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21

TARİHİN EN SICAK KASIM AYI

Ayrıca uzmanlar, Türkiye'de kasım ayında sıcaklık rekorunun kırıldığını da açıkladı.

EGE VE TRAKYA HARİÇ YAĞIŞ OLMAYACAK

10 günlük yapılan hava tahmin raporunda Ege kıyıları ve Trakya hariç, Türkiye'de yağış yok.

Uzmanlar, İtalya ve Bulgaristan'ın yağış ile mücadele ederken Türkiye'nin kurak kesiminde kaldığını dile getirdi. Bunun nedeni olarak ise Orta Akdeniz'de oluşan siklon olarak belirtildi.