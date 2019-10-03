taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7061
Euro
6.261
Altın
1498.87
Borsa
102819.95
Gram Altın
275.621
Bitcoin
47136.32

Meteoroloji uyardı: Yarın akşam yağış başlıyor

Türkiye, yarın akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 16:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'da, akşam saatlerinden sonra kıyı Ege'de başlayacak yağışlarla yerini hafta sonu, serin ve yağışlı havaya bırakacağı öngörülüyor.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Yarın Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR DÜZELMEYECEK

Yağışların Trakya ile kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edilirken, pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’'de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdu terk etmesi ve aynı gün ülkenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yarın akşam yağış başlıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilal Erdoğan, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı

Bilal Erdoğan, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı

201
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

874
Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 güzeli seçildi

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 güzeli seçildi

205
Okan Bayülgen'in anne ve babası dolandırıldı

Okan Bayülgen'in anne ve babası dolandırıldı

86
Alman şirket: F-35 radara yakalandı

Alman şirket: F-35 radara yakalandı

110
Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

263
Nur Fettahoğlu tuvaletten fotoğraf paylaştı

Nur Fettahoğlu tuvaletten fotoğraf paylaştı

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir