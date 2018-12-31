Meteoroloji'den 4 bölge için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 4 bölge için fırtına uyarısında bulunuldu.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde esen rüzgarın bugün akşam saatlerinde etkisini artırarak saatte 50- 75, Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinde etkisini artırıp saatte 50- 75, Kaş ile Marmaris arasında ise güney ve güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın bu akşam saatlerinde etkisini artırarak saatte 50- 75 kilometre kuvvetinde fırtına olarak eseceği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın sabah saatlerinde etkisini artıracağı kaydedildi.