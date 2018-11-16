Meteorolojiden 5 il için kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; "Bölgemizde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağmur ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların yağış anında güneybatılı yönlerden kuvvetli saatte 30-60 kilometre hızla eseceği tahmin edilmektedir." denildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Uyarıda da bulunan merkezin açıklamasında, "Yer yer kuvvetli yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma,sis ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerinde yer verildi.