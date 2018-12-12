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Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fırtına etkili olacak.

DHA | 12.12.2018 - 02:06..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu  ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fırtına ve kuvvetli rüzgar beklediğini duyurdu. Vatandaşlar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

Fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar, başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı uyarıldı. Saat 00.45 sıralarında başladığı belirtilen fırtına ve kuvvetli rüzgarların, saat 23.00'e kadar süreceği bildirildi.

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına uyarısı

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