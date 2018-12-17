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Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizler için fırtına uyarısında bulundu.

DHA | 17.12.2018 - 16:45..
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Meteoroloji'den yapılan uyarıda şöyle denildi:

BATI KARADENİZ

- Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, çarşamba günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Karadeniz'de çarşamba günü son saatlerde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

- Marmara'da yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Marmara'da çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

KUZEY EGE

- Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın Kuzey Ege'de çarşamba günü  akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

BATI AKDENİZ

- Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Akdeniz'de aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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