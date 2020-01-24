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Meteoroloji’den deprem bölgesi için soğuk hava uyarısı

Elazığ merkezde meydana gelen deprem sonra Meteoroloji'den uyarı geldi.

AA | 24.01.2020 - 22:48..
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Meteoroloji’den deprem bölgesi için soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

"HAVA -7 İLE -12 DERECE CİVARINDA OLACAK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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