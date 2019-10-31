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Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 4 il için kar uyarısında yaptı.

İHA | 31.10.2019 - 20:37..
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak yağışların yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği belirtildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Meteorolojik değerlendirme cuma günü öğle saatlerinden itibaren, cumartesi akşam saatlerine kadar Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak yağışların, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, tipi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı


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