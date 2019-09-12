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Meteorolojiden hamleli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ege'de sağanak ve fırtınanın, Marmara'da da fırtınanın etkili olacağını söyledi.

AA | 12.09.2019 - 17:12..
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Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; Marmara ve Ege'de çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İstanbul'da yarın beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.

MARMARA VE EGE’DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’nin uyarısına göre; rüzgarın yarın (13.09.2019 Cuma) Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklaeli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege’de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden hamleli fırtına uyarısı

EGE’Yİ SAĞANAK VURACAK

Ege için Meteoroloji’nin uyarısı şu şekilde: Yarın (13.09.2019 Cuma) Ege Bölgesi’nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir’in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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