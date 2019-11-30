Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden Marmara Bölgesi'nde öğleden sonrası için hava tahminlerini açıkladı. İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan açıklamada vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Açıklamada, "Öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." denildi.