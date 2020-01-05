Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları sağanak yağış ve şiddetli rüzgar akabinde de ani su baskınlarına karşı uyardı. Müdürlük konu hakkında bir açıklama yaptı.

''DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN''

Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il genelinde gece saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.