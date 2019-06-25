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Meteorolojiden İstanbullulara nem uyarısı

İstanbullular için uyarıda bulunan Meteoroloji Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, "Nem oranı yüzde 55-60'a kadar çıkacak. Yüksek nem nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissedilecek" dedi.

AA | 25.06.2019 - 12:29..
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İstanbul ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklık ve nem oranında artış beklenirken, cumadan itibaren Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem kenti serinletecek.

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİSİNİ KAYBETTİ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, yaklaşık 2 haftadır İstanbul'un büyük bölümünde gök gürültülü ve sağanağa neden olan sistemin hafta sonu etkisini kaybettiğini söyledi.

İstanbul'un doğu kesimlerinin hafta sonuna kadar Basra alçak basıncının, kuzey kesimlerinin de Karadeniz üzerinde gelen yüksek basıncın etkisinde kalmasının beklendiğini ifade eden Kocaman, bu nedenle hafta boyunca Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kısa süreli yerel sağanak geçişlerinin yaşanacağını kaydetti.

"MEVSİM NORMALLERİNE İNECEK"

Kocaman, diğer yerlerde ise havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu hafta boyunca İstanbul ve çevresinde sıcaklıkların, 28 derece civarında olan mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 3-7 derece arasında artması bekleniyor. Dün sıcaklıklarda 34 dereceye kadar bir artış oldu. Yarın 30, perşembe 31 derece civarında beklenen sıcaklıklar, cumadan itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte azalarak mevsim normallerine inecek. Havanın cumartesi günü de parçalı bulutlu olması öngörülüyor."

Meteorolojiden İstanbullulara nem uyarısı

"NEM ORANI ARTACAK"

Ahmet Kocaman, bölgede yüksek sıcaklıklarla birlikte yüksek nem de beklendiğini vurgulayarak, "Bölgede yüksek sıcaklıklarla birlikte yüksek nem de bekleniyor. Kentte nem oranının yüzde 55-60'a kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissedilecek." dedi.

Kocaman, nemden kaynaklı hissedilecek yüksek sıcaklıkların çarpmalara neden olabileceğini belirterek çocuklar, yaşlılar, hamileler ve sağlık problemi olanlara öğle saatlerinde güneşte kalmaması uyarısında bulundu.

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteorolojiden İstanbullulara nem uyarısı

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